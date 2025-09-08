Karambol
Megbénult a forgalom: három autó ütközött össze hétfőn reggel
Három személyautó ütközött össze a 470-es főúton, Békés közelében, a 13-as és 14-es kilométerszelvény között hétfőn reggel.
Nem kezdődött jól a reggel, hármas baleset történt.
Fotó: Beol.hu
Az ütközés 7 óra 20 után történt Békés és Békéscsaba között. Az utoléréses baleset során egy Békéscsaba felé haladó személyautó nekiütközött az előtte haladó személyautónak, és azt nekitolta az előtte lévő szintén személygépkocsinak. A történtek során senki sem sérült meg.
A balesethez a békési önkormányzati tűzoltókat riasztották, akik két gépkocsit áramtalanítottak. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
