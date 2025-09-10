Busz és személyautó ütközött, rohantak a rendőrök

Szerdán kora délután egy személyautó és egy busz ütközött a Békéscsaba és Békés közötti szakaszon – jelezte olvasónk.

– Az eset során senki sem sérült meg - erősítette meg értesülésünket Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője. A rendőrség munkatársai éppen a helyszínre tartanak. Egyelőre nem tudni még, indokolt-e az útlezárás a szakaszon.