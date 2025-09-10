szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

26°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

1 órája

Busz és személyautó ütközött, rohantak a rendőrök

Címkék#ütközés#busz#baleset#autó

Ezért rohantak a rendőrök a Békéscsaba és Békés közötti kanyargós szakaszra szerdán kora délután.

Beol.hu
Busz és személyautó ütközött, rohantak a rendőrök

Balesethez riasztották a rendőröket

Forrás: shutterstock

Szerdán kora délután egy személyautó és egy busz ütközött a Békéscsaba és Békés közötti szakaszon – jelezte olvasónk. 

– Az eset során senki sem sérült meg - erősítette meg értesülésünket Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője. A rendőrség munkatársai éppen a helyszínre tartanak. Egyelőre nem tudni még, indokolt-e az útlezárás a szakaszon.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu