2 órája
Busz és személyautó ütközött, rohantak a rendőrök
Ezért rohantak a rendőrök a Békéscsaba és Békés közötti kanyargós szakaszra szerdán kora délután.
Balesethez riasztották a rendőröket
Szerdán kora délután egy személyautó és egy busz ütközött a Békéscsaba és Békés közötti szakaszon – jelezte olvasónk.
– Az eset során senki sem sérült meg - erősítette meg értesülésünket Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője. A rendőrség munkatársai éppen a helyszínre tartanak. Egyelőre nem tudni még, indokolt-e az útlezárás a szakaszon.
