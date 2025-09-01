Ezt hogy úszták meg? Rommá tört autó az árokban – helyszíni fotók

Korábban már beszámoltunk arról, hogy egymásba rohant két autó, vasárnap délután Szabadkígyóson, a József Attila utcában.

Két személyautó frontálisan ütközött. Fotó: BM OFK

A járművekben csak a sofőrök utaztak, akik saját erejükből elhagyták a gépjárművet.

Szerencsére egyik járműbe sem szorult be senki. Fotó: BM OFK

A baleset miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárták, a békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.