Baleset

4 órája

Ezt hogy úszták meg? Rommá tört autó az árokban – helyszíni fotók

Címkék#árokban#József Attila utcában#gépkocsi#Szabadkígyós#baleset

Két személyautó frontálisan ütközött.

Beol.hu

Korábban már beszámoltunk arról, hogy egymásba rohant két autó, vasárnap délután Szabadkígyóson, a József Attila utcában. 

Két személyautó frontálisan ütközött. Fotó: BM OFK

A járművekben csak a sofőrök utaztak, akik saját erejükből elhagyták a gépjárművet. 

Szerencsére egyik járműbe sem szorult be senki. Fotó: BM OFK

A baleset miatt az útszakaszt teljes szélességében lezárták, a békéscsabai hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsikat majd átadták a helyszínt a rendőrségnek.

 

 

