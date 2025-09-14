Szirénaszótól volt hangos a város: elgázoltak egy 11 éves kerékpáros fiút

Szombati Andrea, a Békés vármegyei rendőrség sajtószóvivője érdeklődésünkre elmondta, a baleset Körösladány belterületén, a Nadányi és a Lenkei utca kereszteződésében történt. Az elsődleges adatok szerint egy 11 éves fiú a kerékpárútról úgy hajtott ki biciklijével, hogy nem adott elsőbbséget egy személygépkocsinak, ami elütötte. A fiú a balesetben súlyos, nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A mentőszolgálat később friss információt osztott meg portálunkkal arról, mi történt a körösladányi baleset helyszínéről kórházba szállított 11 éves fiúval.

Egy ötéves kisfiú is megsérült szombaton

Nem ez volt az egyetlen gyerekbaleset szombaton Békésben. Három embert, köztük egy 5 év körüli gyermeket szállítottak a mentők kórházba attól a balesettől, melyben két személyautó ütközött.