Baleset

2 órája

Otthagyta az utcán kisgyermekét, aki súlyosan megsérült

Címkék#Dombegyház#Battonyai Járási Ügyészség#baleset#gyermek

Az anyuka felügyelet nélkül hagyta az utcán kisgyermekét, hogy a közeli boltban vásároljon. A kisfiú emiatt súlyos baleset áldozata lett.

Nyemcsok László

Hároméves gyermekével Dombegyházon, a Kossuth utcában várakozott az anyuka, majd a kisfiút felügyelet nélkül hagyta az utcán. A gyermek baleset áldozata lett, és súlyosan megsérült. Az ügyben elkészült a vádirat.

A gyermek baleset áldozata lett.
A kisfiú súlyos sérülést szenvedett a baleset során. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

A baleset során a gyermek 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett

A nő tavaly október 6-án, a délelőtti órákban azért hagyta felügyelet nélkül az utcán gyermekét, hogy a közeli boltban bevásároljon. A közút mellett egyedül maradt kisfiú körültekintés nélkül megindult az út másik oldalán lévő buszmegálló felé, és nekiszaladt az úttesten szabályosan közlekedő, és a balesetet elkerülni már nem tudó személykocsi jobb oldalának. A baleset során a gyermek 8 napon túl gyógyuló, súlyos sérülést szenvedett.

Az ügyészség vádiratában próbára bocsátásra tett indítványt

A Battonyai Járási Ügyészség akaratnyilvánításra képtelen személy sérelmére, gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés miatt emelt vádat az édesanya ellen. Az ügyészség vádiratában próbára bocsátásra tett indítványt a 25 éves, büntetlen előéletű, dombegyházi nővel szemben.

A 25 éves nő pártfogó felügyeletét is indítványozták

A járási ügyészség indítványt tett arra is, hogy a bíróság a próbára bocsátás tartamára rendelje el a nő pártfogó felügyeletét, valamint kötelezze őt a nyomozás során felmerült, több mint 120 ezer forintos bűnügyi költség megfizetésére.

 

