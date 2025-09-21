Karambol
Baleset a város határában: kórházba vittek egy gyermeket is - fotók, videó
Ketten sérültek meg a Békés határában történt balesetben, egy gyermeket is kórházba vittek.
Fotó: Dinya Magdolna
Mint megírtuk, frontálisan karambolozott két autó Békés határában, az ütközés egy kanyarban történt.
Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője arról adott tájékoztatást, hogy a helyszínről két embert, köztük egy gyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak a mentők kórházba.
Apa és fia sérült meg a balesetben Békés határábanFotók: Beol.hu
