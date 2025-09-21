szeptember 21., vasárnap

Karambol

23 perce

Címkék#beol videó#kórház#békés határ#baleset#gyermek

Ketten sérültek meg a Békés határában történt balesetben, egy gyermeket is kórházba vittek.

Beol.hu
Baleset a város határában: kórházba vittek egy gyermeket is - fotók, videó

Fotó: Dinya Magdolna

Mint megírtuk, frontálisan karambolozott két autó Békés határában, az ütközés egy kanyarban történt.  

Kecskés Lilla, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője arról adott tájékoztatást, hogy a helyszínről két embert, köztük egy gyermeket további vizsgálatok és megfigyelés céljából szállítottak a mentők kórházba.

Apa és fia sérült meg a balesetben Békés határában

Fotók: Beol.hu

 

 

