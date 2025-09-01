szeptember 1., hétfő

Baleset

3 órája

Autónak csattant egy motoros – fotók

Címkék#karambol#Szeghalom#kórház#motorkerékpáros

Karambol történt Szeghalom belvárosában.

Beol.hu

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy személyautó és motorkerékpár ütközött vasárnap délután Szeghalmon, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai utca kereszteződésében. A balesethez valószínűleg a figyelmetlenség vezetett, ez már a vasárnap harmadik balesete volt Békés vármegyében.

Személyautó és motorkerékpár ütközött. Fotó: Békés Vármegyei Katasztrófavédelem

A motorból kisebb mennyiségű üzemanyag folyt ki, amit a szeghalmi hivatásos tűzoltók felitattak. A motorkerékpárost a mentőszolgálat további vizsgálatokra kórházba szállította. 

A motorkerékpárost kórházba szállították. Fotó: Békés Vármegyei Katasztrófavédelem

 A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben. 

 

