Autónak csattant egy motoros – fotók
Karambol történt Szeghalom belvárosában.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, egy személyautó és motorkerékpár ütközött vasárnap délután Szeghalmon, a Petőfi Sándor utca és a Bocskai utca kereszteződésében. A balesethez valószínűleg a figyelmetlenség vezetett, ez már a vasárnap harmadik balesete volt Békés vármegyében.
A motorból kisebb mennyiségű üzemanyag folyt ki, amit a szeghalmi hivatásos tűzoltók felitattak. A motorkerékpárost a mentőszolgálat további vizsgálatokra kórházba szállította.
A helyszínen félpályás útlezárás volt érvényben.
