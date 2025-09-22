1 órája
Hiába tűnt jó ötletnek: a buli helyett a rendőrségen kötött ki
Pedig jó ötletnek tűnt – így lehet összefoglalni a férfi történetét, aki buliba indult, azonban a rendőrségen kötött ki. Az autójával akadt probléma.
A férfinak van egy járgánya, amellyel nem közlekedik, az csak a garázsban áll, mert elromlott és nem kapott hozzá alkatrészt. Beszerzett azonban külföldről egy ugyanolyan típusú autót, trélerrel hozatta haza. Eddig ezzel a történettel nincs is gond.
Átszerelte egyik autóról a másikra a rendszámot
A galiba akkor kezdődött, amikor egy ismerőse Békéscsabára hívta bulizni. Erre a férfi a működésképtelen kocsiról levette a rendszámot, a magyar hatósági jelzést pedig rátette a frissen vásárolt autóra, és így indult útnak.
Egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indult eljárás
Békésen belefutott egy igazoltatásba, így a buli helyett a rendőrségen kötött ki. A férfi ellen a Békési Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés miatt büntetőeljárást indított. Kihallgatásán az autós elmondta: tudta, hogy bűncselekményt követ el, de hirtelen jó ötletnek tűnt az, amit csinált – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.
