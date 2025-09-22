szeptember 22., hétfő

Hiába tűnt jó ötletnek: a buli helyett a rendőrségen kötött ki

Címkék#Békés megye#rendőrség#rendszám#csere

Pedig jó ötletnek tűnt – így lehet összefoglalni a férfi történetét, aki buliba indult, azonban a rendőrségen kötött ki. Az autójával akadt probléma.

Licska Balázs

A férfinak van egy járgánya, amellyel nem közlekedik, az csak a garázsban áll, mert elromlott és nem kapott hozzá alkatrészt. Beszerzett azonban külföldről egy ugyanolyan típusú autót, trélerrel hozatta haza. Eddig ezzel a történettel nincs is gond.

Átszerelte egyik autóról a másikra a rendszámot
Jó ötletnek tűnt, hogy átszereli egyik autóról a másikra a rendszámot. Nem volt az. Illusztráció: MW

Átszerelte egyik autóról a másikra a rendszámot

A galiba akkor kezdődött, amikor egy ismerőse Békéscsabára hívta bulizni. Erre a férfi a működésképtelen kocsiról levette a rendszámot, a magyar hatósági jelzést pedig rátette a frissen vásárolt autóra, és így indult útnak. 

Egyedi azonosító jellel visszaélés miatt indult eljárás

Békésen belefutott egy igazoltatásba, így a buli helyett a rendőrségen kötött ki. A férfi ellen a Békési Rendőrkapitányság egyedi azonosító jellel visszaélés miatt büntetőeljárást indított. Kihallgatásán az autós elmondta: tudta, hogy bűncselekményt követ el, de hirtelen jó ötletnek tűnt az, amit csinált – ismertették a Békés vármegyei rendőrség Facebook-oldalán.

 

 

