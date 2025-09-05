Tűz az asztalosüzemben, egy ember az épületben rekedt – fotók

A Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói a Gyomendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen tartottak szituációs gyakorlatot a Körös Bútoripar Kft. külterületi telephelyén a napokban. A feltételezés szerint az asztalosüzemben tűz keletkezett, és egy ember az épületben rekedt. A beavatkozók feladata a bent rekedt személy kimentése és a tűz oltása volt – olvasható a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.

Nagy erőkkel érkeztek a gyakorlat helyszínére a tűzoltók.

Fotó: Kondacs Zsolt tűzoltó alezredes / Forrás: Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A gyakorlat célja, hogy a tűzoltók a valós helyszínen, életszerű körülmények között gyakorolják az összehangolt beavatkozást. Ezek a begyakorló helyzetek segítenek abban, hogy vészhelyzetben a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban és leghatékonyabban tudják megkezdeni a mentést és az oltást.