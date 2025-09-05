34 perce
Tűz az asztalosüzemben, egy ember az épületben rekedt – fotók
Lángok csaptak fel egy asztalosüzemben, ráadásul egy ember az épületben rekedt. A legfontosabb az ő életének a megmentése volt.
A Szarvasi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltói a Gyomendrődi Önkéntes Tűzoltó Egyesülettel közösen tartottak szituációs gyakorlatot a Körös Bútoripar Kft. külterületi telephelyén a napokban. A feltételezés szerint az asztalosüzemben tűz keletkezett, és egy ember az épületben rekedt. A beavatkozók feladata a bent rekedt személy kimentése és a tűz oltása volt – olvasható a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság oldalán.
A gyakorlat célja, hogy a tűzoltók a valós helyszínen, életszerű körülmények között gyakorolják az összehangolt beavatkozást. Ezek a begyakorló helyzetek segítenek abban, hogy vészhelyzetben a lehető leggyorsabban, legbiztonságosabban és leghatékonyabban tudják megkezdeni a mentést és az oltást.
Tűz az asztalosüzembenFotók: BM OKF
Eltűnés miatt keresték az orosházi lányt, emberkereskedőktől szabadították ki – borzalmas, amit átélt