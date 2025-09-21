Árokba borult autóhoz rohantak a mentők

A tűzoltók Vésztő közelében áramtalanítanak egy balesetet szenvedett járművet. A személyautó lesodródott az úttestről és árokba borult a 4234-es út Doboz felé vezető szakaszán. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. Hozzá mentők érkeztek a helyszínre.

A műszaki mentést végző szeghalmi hivatásos tűzoltók jelenleg áramtalanítják a gépkocsit.