Árokba borult autóhoz rohantak a mentők

Vésztő közelében árokba csúszott egy személyautó.

A tűzoltók Vésztő közelében áramtalanítanak egy balesetet szenvedett járművet. A személyautó lesodródott az úttestről és árokba borult a 4234-es út Doboz felé vezető szakaszán. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. Hozzá mentők érkeztek a helyszínre.

A műszaki mentést végző szeghalmi hivatásos tűzoltók jelenleg áramtalanítják a gépkocsit.

 

