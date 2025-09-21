Helyi kék hírek
3 órája
Árokba borult autóhoz rohantak a mentők
Vésztő közelében árokba csúszott egy személyautó.
A tűzoltók Vésztő közelében áramtalanítanak egy balesetet szenvedett járművet. A személyautó lesodródott az úttestről és árokba borult a 4234-es út Doboz felé vezető szakaszán. A járműben egy ember utazott, aki ki tudott szállni. Hozzá mentők érkeztek a helyszínre.
A műszaki mentést végző szeghalmi hivatásos tűzoltók jelenleg áramtalanítják a gépkocsit. A mentők megosztották, hogy milyen feladatuk volt a balesetnél.
4 órája
Baleset a város határában: kórházba vittek egy gyermeket is - fotók, videó
