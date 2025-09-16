Füzesgyarmati gimnazista szúrta ki az álrendőrt, videón ahogy lecsaptak rá

A kék metró peronján szeptember 13-án kora délután fülelték le az álrendőrt. A 42 esztendős férfi igazi rendőregyenruhát viselt, rendfokozati jelzésekkel, utángyártott, de az eredetire erősen hasonlító BRFK állományjelzővel, tépőzáras „Rendőrség” feliratokkal, a jelvénye körül akadt egy kis bibi: ott az azonosítószám helyett „Police” felirat díszelgett – írta Facebook-oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Az álrendőr alaposan pórul járt. Forrás: Rendészeti Államtitkárság

Álrendőr: forgattunk a barátnőmnél

Mint az államtitkárság közösségi oldalán olvasható, ez tűnt fel egy rendőri pályára, nevesül a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre készülő, 16 éves, füzesgyarmati gimnazistának, aki először megfigyelte a férfit, majd jelezte az igazi hatóságiaknak, hogy szerinte valami nagyon nem stimmel – és igaza lett. A rendőrnek látszó, biztonsági őrként dolgozó, a határvadász, illetve rendőr szakma felé kacsingató uniformisbitorlótól elfogása közben azért csak megkérdezték, hogy miért mimikrizte magát hivatalos közegnek.

Forgattunk a barátnőmnél

– érkezett a válasz, később a férfi elmondta, hogy a budaörsi lakásban zajló filmfelvétel után „magán hagyta” jelmezét, és abban szándékozott hazautazni Körösladányba.

Videón az álrendőr nyilvános leszere(p)lésének pillanatai

Még segítséget is kértek tőle, mert valaki késsel hadonászott

Az egyenruhát állítása szerint egy nyugalmazott rendőrtől vásárolta harmincezer forintért, azt korábban nyilvánosan nem viselte, és a jövőben sem fogja. mivel most elkobozták tőle. Leszólították ugyan az aluljáróban, mondván, valaki késsel hadonászik, mire a „Mindjárt jönnek a kollégák” választ adta.

104 ezer forintra bírságolták meg

A férfit jogosulatlan címhasználat szabálysértés elkövetése miatt rövid úton 104 ezer forint bírsággal sújtotta a BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. kerületi Rendőrkapitánysága.