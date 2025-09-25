szeptember 25., csütörtök

Motorral elhajtott

2 órája

Támadója megtaposta, megrúgta, életveszélyben került a kórházba

Biciklivel tartott hazafelé egy férfi, és amikor befordult a kapubejárójára, hátulról olyan ütés érte, amelytől földre esett. Támadója megtaposta, megrúgta, majd motorral elhajtott. A sérült életveszélyes állapotba került, de meg tudta nevezni az őt bántalmazó embert.

Nyemcsok László

Leütötte ismerősét egy férfi Sarkadon, az áldozat és a támadója korábban munkatársak voltak, de a kapcsolatuk elmérgesedett, a bántalmazott életveszélybe került, a másik férfi ellen a rendőrség vádemelést javasol.

Az áldozat életveszélyesen megsérült, benzinszívó csövekkel ütötte
Az áldozat életveszélyes sérülést szenvedett a bántalmazás miatt. Fotó: Békés vármegyei rendőrség/Facebook

Egy benzinszívó csővel ütötte meg, az áldozat életveszélyesen megsérült

Háza előtt ért támadás egy férfit tavaly október 20-án este Sarkadon. Korábban munkatársak voltak, a kapcsolatuk azonban elmérgesedett, hosszabb ideje haragosok voltak. Ugyanezt mondta a másik férfi is, amikor a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki. Állítása szerint nem akart sérülést okozni ismerősének, korábbi nézeteltéréseiket szerette volna tisztázni. De amikor a történtek estéjén meglátta őt, nagyon ideges lett, egy benzinszívó csővel ütötte meg, majd belerúgott.

Életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítják

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya életveszélyt okozó testi sértés bűntettével gyanúsítja a 42 éves sarkadi férfit, és vádemelést javasol ellene. A rendőrség továbbította az eljárás iratait az ügyészségre.

 

 

