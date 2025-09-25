Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit

Egy román testvérpár Budapesten építőipari munkákat végzett, és segédmunkásként dolgozott náluk a szintén román állampolgárságú, de Magyarországon élő férfi, aki később áldozat lett. A férfi úgy gondolta, hogy a testvérpár a munkáját nem fizeti meg rendesen. Ezért idén április 11-ére virradó éjszaka budapesti szálláshelyükön – míg a testvérpár aludt – 2,3 millió forintot vett el tőlük.

Az áldozat hiába menekült, a Csaba Centerben utolérték. Fotó: Illusztráció:Shutterstock

Az áldozat menekült, de a Csaba Centerben ráakadtak

A későbbi áldozat először taxival Szegedre, ezt követően pedig Békéscsabára utazott, és az elvett pénzből jelentős összeget el is költött. Telefont, fülhallgatót és egy arany nyakláncot vásárolt magának. A testvérpár, amint észlelte a pénzük eltűnését, keresni kezdték a férfit, és végül még április 11-én, a kora délutáni órákban Békéscsabán, a Csaba Center földszintjén össze is futottak az őket megkárosító férfival, aki futva menekülni kezdett előlük.

Ütlegelni kezdték, hogy adja vissza a pénzüket

A testvérpár a bevásárlóközpont forgóajtójánál utolérte a férfit, és ütlegelni kezdték, hogy a pénzüket adja vissza. A bántalmazás miatt földre kerülő sértettet felemelték, két oldalról közrefogták, és akarata ellenére az utcán várakozó gépjárművük utasterébe tuszkolták. Ezt többen látták, és értesítették a rendőrség ügyeletét. A kiérkező járőrök intézkedtek a testvérpárral szemben, akik így a helyszínt nem tudták elhagyni.

Önbíráskodás miatt is vádat emeltek a testvérpár ellen

A Békéscsabai Járási Ügyészség önbíráskodás és személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat a büntetlen előéletű, román állampolgárságú testvérpár, egy 36 és egy 32 éves férfi ellen.