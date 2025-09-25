3 órája
Brutálisan megverték és betuszkolták egy kocsiba a milliókkal menekülő férfit
Egy román állampolgárságú férfi úgy gondolta, hogy a munkáját nem fizetik meg rendesen, ezért elvett munkaadóitól 2,3 millió forintot. El is költötte, de rosszul tette, mert nagyon megverték.
Egy román testvérpár Budapesten építőipari munkákat végzett, és segédmunkásként dolgozott náluk a szintén román állampolgárságú, de Magyarországon élő férfi, aki később áldozat lett. A férfi úgy gondolta, hogy a testvérpár a munkáját nem fizeti meg rendesen. Ezért idén április 11-ére virradó éjszaka budapesti szálláshelyükön – míg a testvérpár aludt – 2,3 millió forintot vett el tőlük.
Az áldozat menekült, de a Csaba Centerben ráakadtak
A későbbi áldozat először taxival Szegedre, ezt követően pedig Békéscsabára utazott, és az elvett pénzből jelentős összeget el is költött. Telefont, fülhallgatót és egy arany nyakláncot vásárolt magának. A testvérpár, amint észlelte a pénzük eltűnését, keresni kezdték a férfit, és végül még április 11-én, a kora délutáni órákban Békéscsabán, a Csaba Center földszintjén össze is futottak az őket megkárosító férfival, aki futva menekülni kezdett előlük.
Ütlegelni kezdték, hogy adja vissza a pénzüket
A testvérpár a bevásárlóközpont forgóajtójánál utolérte a férfit, és ütlegelni kezdték, hogy a pénzüket adja vissza. A bántalmazás miatt földre kerülő sértettet felemelték, két oldalról közrefogták, és akarata ellenére az utcán várakozó gépjárművük utasterébe tuszkolták. Ezt többen látták, és értesítették a rendőrség ügyeletét. A kiérkező járőrök intézkedtek a testvérpárral szemben, akik így a helyszínt nem tudták elhagyni.
Önbíráskodás miatt is vádat emeltek a testvérpár ellen
A Békéscsabai Járási Ügyészség önbíráskodás és személyi szabadság megsértése miatt emelt vádat a büntetlen előéletű, román állampolgárságú testvérpár, egy 36 és egy 32 éves férfi ellen.
