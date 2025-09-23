Rendőri intézkedés
1 órája
Saját fiára hívta rá a rendőröket az édesapa – megdöbbentő, mit művelt a fiatal
Egy férfi kért segítséget, mert a fia agresszíven viselkedett otthonukban.
Egy férfi kért segítséget szerdán 20 óra 30 perc körül a hívásfogadó központon keresztül azért, mert a fia agresszíven viselkedett mezőberényi otthonukban.
Elmondása szerint a fiú belerúgott a bejártai ajtóba, majd őt is megütötte. A rendőrök előállították a fiatalt, és ideiglenes távoltartó határozat elrendelése mellett büntetőeljárást indítottak vele szemben.
3 órája
Arcok, hangulatok jelennek meg a sajtófotó-kiállításon – videóval, galériával
