szeptember 23., kedd

Tekla névnap

30°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Rendőri intézkedés

1 órája

Saját fiára hívta rá a rendőröket az édesapa – megdöbbentő, mit művelt a fiatal

Címkék#fiú#édesapa#rendőr#agresszív

Egy férfi kért segítséget, mert a fia agresszíven viselkedett otthonukban.

Beol.hu

Egy férfi kért segítséget szerdán 20 óra 30 perc körül a hívásfogadó központon keresztül azért, mert a fia agresszíven viselkedett mezőberényi otthonukban. 

Aggressive,Young,Man,In,Boxing,Position
Agresszíven viselkedett otthonában a fiatal. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Elmondása szerint a fiú belerúgott a bejártai ajtóba, majd őt is megütötte. A rendőrök előállították a fiatalt, és ideiglenes távoltartó határozat elrendelése mellett büntetőeljárást indítottak vele szemben. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu