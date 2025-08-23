Már a Vöröskereszt sem szent a bűnözőknek: csalás mesterfokon

A Magyar Vöröskereszt felhívja a lakosság figyelmét, hogy a szervezet nem foglalkozik gyógyszersegélyezéssel, nem kereskedik gyógyszerekkel, így kifejezetten cukorbetegek részére gyártott készítményekkel sem. Ez igaz Békés vármegyére is – közölték a Békés vármegyei Vöröskeresztnél.

A Magyar Vöröskereszt nevével és emblémájával éltek vissza, a szervezet Békésben is óvatósságra int Forrás: shutterstock

Számos jelzés érkezett a visszaélésekről

– A Vöröskereszt és Vörösfélhold Nemzeti Társaságok emblémájának használatát a nemzetközin túl a hazai jog is szabályozza – mondták a szervezet Békés vármegyei vezetői. – Az elmúlt időszakban megnövekedett számban érkeztek jelzése a vörös kereszt emblémával való visszaélésekről, megtévesztő hirdetések megjelenéséről.

A Vöröskereszt Békésben is mindenkit óvatosságra int

A szervezet mindenkit óvatosságra int a különösen a közösségimédia-felületeken terjedő, félrevezető információkkal kapcsolatban. Gyanút kelthet többek között, ha a posztot nem a Magyar Vöröskereszt vagy valamelyik másik hivatalos szervezet tette közzé, ha a kattintható hivatkozás címe nem értelmezhető vagy nem a hirdetés tárgyával kapcsolatos, ha az embléma nem pontosan egyezik a hivatalos – fehér alapon vörös kereszt – emblémával, vagy ha irreális ígéreteket tartalmaz a szöveg.

A szervezet kéri, mindenki legyen elővigyázatos

A Békés vármegyei Vöröskeresztnél kiemelték, a fehér alapon vörös kereszt embléma védelme mindannyiunk érdeke és felelőssége! Kérik, legyen elővigyázatos, Magyarország legnagyobb múlttal rendelkező humanitárius szervezete minden esetben a hivatalos felületein teszi közzé a híreit. Fontos, hogy minden esetben hiteles forrásokból tájékozódjanak, a www.voroskereszt.hu oldalról vagy a szervezet közösségimédia-felületeiről. Amennyiben visszaéléssel találkozik, kérik, jelezze azt a Magyar Vöröskereszt hivatalos elérhetőségein keresztül!