Mávinform

29 perce

Tragikus vonatgázolás miatt késhetnek a csabai utasok

Egy tragikus baleset miatt kell átszállniuk az utasoknak. A Békéscsabáról indulók, vagy ide érkezők utazását egy vonatgázolás módosította.

Beol.hu

– Egy személyvonat elütött egy embert péntek délelőtt Cegléden, a vasútállomás közelében. A vonaton utazó mintegy háromszáz utast mentesítő szerelvény viszi tovább. A helyszínre érkezett ceglédi hivatásos tűzoltók a biztonságos átszállásban segítenek, a társhatóságokkal együtt dolgoznak – olvasható a szoljon.hu cikkében. A tragikus baleset, a vonatgázolás a csabai vonalat is érinti.

A vonat elütött egy embert Cegléden.
A vonat elütött egy embert Cegléden péntek délelőtt. Illusztráció: MW archív

A vonatgázolás a csabai vonalat is érinti

Mint írják, a Keleti pályaudvarról Kolozsvárra tartó Claudiopolis-Fogaras IC (IC 75) a baleset miatt jelentős késéssel közlekedik. Az utasok Ceglédről a Tokaj IC-vel (IC 654) folytathatják útjukat Szolnokig. Emellett pedig pótlóbuszok is közlekednek: Mezőtúrról Lökösházáig minden állomást érint egy járat, míg Szolnokról három busz indul – kettő Békéscsabára, egy pedig tovább Lökösházára Kétegyházán keresztül.

Nem csak ez az egy esemény hozhatja késésbe a csabai utasokat: a Mávinform tájékoztatása szerint az újszászi vonalon közlekedő Z60-as, G60-as vonatoknál, valamint a Budapest-Békéscsaba közötti távolsági vonatoknál  hosszabb menetidőre, változásokra kell számítani, mert Tápiógyörgye és Újszász között felsővezetéki hiba miatt csak az egyik vágányon közlekedhetnek a vonatok.

A Keleti pályaudvar és Szolnok között kerülő útvonalon, a ceglédi vonalon át közlekednek a békéscsabai távolsági vonatok.

Legutóbb májusban volt vonatgázolás a Szolnok-Békéscsaba vonalon.

 

