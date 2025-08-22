Tettlegességig fajult a vita, a rendőrök léptek közbe

Vitába keveredett egymással négy férfi csütörtökön 20 óra körül Gyomaendrődön. A vita tettlegességig fajult, a felek szidták és bántalmazták egymást. A Szarvasi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett gyanúja miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy kinek milyen szerepe volt a konfliktusban.