Garázdaság
1 órája
Tettlegességig fajult a vita, a rendőrök léptek közbe
Gyomaendrődön akadt dolguk a rendőröknek.
Vitába keveredett egymással négy férfi csütörtökön 20 óra körül Gyomaendrődön. A vita tettlegességig fajult, a felek szidták és bántalmazták egymást. A Szarvasi Rendőrkapitányság garázdaság bűntett gyanúja miatt indított eljárást és vizsgálják, hogy kinek milyen szerepe volt a konfliktusban.
