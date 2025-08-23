1 órája
Tűzszerészek a Körösnél: nem semmi, ami előkerült a folyóból
Az alacsony vízállásnak köszönhetően került elő egy gyanús tárgy, azonnal hívták a tűzszerészeket.
Egy második világháborús gránát került elő a Sebes-Körös újirázi hídjánál, ahol a visszahúzódó víz hozta felszínre a veszélyes tárgyat.
A Haon.hu információi szerint a helyszínre riasztott tűzszerész járőrt Martin László zászlós vezette, aki megállapította, hogy egy amerikai gyártmányú, 75 milliméteres repesz-romboló gránátról van szó.
Biztonságban a világháborús gránát
A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították a második világháborús lövedéket a Központi Gyűjtőhelyre, ahol szakszerű megsemmisítéséről is gondoskodnak majd - írja az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook oldala.
További részletek az esetről a Haon.hu oldalon olvashatóak.
Nem csak Békéscsaba, az ország legmenőbb helyei között is ott van a Tiroli Rétesbolt