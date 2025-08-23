augusztus 23., szombat

Bence névnap

Gyanús tárgy

3 órája

Tűzszerészek a Körösnél: nem semmi, ami előkerült a folyóból

Címkék#Sebes-Körös#Magyar Honvédség#gránát#tűzszerész

Az alacsony vízállásnak köszönhetően került elő egy gyanús tárgy, azonnal hívták a tűzszerészeket.

Beol.hu

Egy második világháborús gránát került elő a Sebes-Körös újirázi hídjánál, ahol a visszahúzódó víz hozta felszínre a veszélyes tárgyat. 

Világháborús gránát
Egy második világháborús gránátot találtak. Fotó: Kiss Gábor őrmester

A Haon.hu információi szerint a helyszínre riasztott tűzszerész járőrt Martin László zászlós vezette, aki megállapította, hogy egy amerikai gyártmányú, 75 milliméteres repesz-romboló gránátról van szó.

Biztonságban a világháborús gránát

A Magyar Honvédség tűzszerészei biztonságosan elszállították a második világháborús lövedéket a Központi Gyűjtőhelyre, ahol szakszerű megsemmisítéséről is gondoskodnak majd - írja az MH 1. Tűzszerész és Folyamőr Ezred Facebook oldala. 

További részletek az esetről a Haon.hu oldalon olvashatóak

 

 

