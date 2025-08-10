augusztus 10., vasárnap

Vádemelés

1 órája

Szemrebbenés nélkül seftelt veszélyes hulladékkal is

Gyűjtögetett, kereskedett is, büntetésre számíthat. Éveken keresztül óriási mennyiségű veszélyes hulladékot halmozott fel egy 67 éves férfi.

dr. Nagy Szilvia

Éveken keresztül engedély nélkül gyűjtött veszélyes hulladékot, folytatott hulladékgazdálkodási tevékenységet egy 67 éves büntetlen előéletű férfi. Vádat emeltek ellene. 

Veszélyes hulladékot is adott el a férfi. 
Az illető a 2025. április 3-át megelőző öt évben fémhulladékot és akkumulátorokat gyűjtött engedély nélkül Eleken; a törvény értelmében hulladékgazdálkodási tevékenységet folytatott. 

Veszélyes hulladékból is több mint 22 tonnát adott el

Az említett időszakban a felhalmozott több mint 405 tonnányi fémhulladékot összesen 1230 alkalommal értékesítette. Ezen felül további 121 alkalommal adott el több mint 22 tonnányi veszélyes hulladéknak minősülő ólom akkumulátort engedéllyel rendelkező fémkereskedőnek. Mindezt úgy, hogy ő maga a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére érvényes engedéllyel nem rendelkezett. 

A Gyulai Járási Ügyészség különösen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra folytatólagosan elkövetett hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt emelt vádat. Vádiratában próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tett indítványt.

 

 

