A veronai halálbusz csabai sofőrje nem adja fel: ártatlanságát akarja bizonyítani

2017. január 20-án a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai és tanárai éppen hazafelé tartottak az olaszországi sítúráról, amikor a veronai autópályán a jármű a szalagkorlátnak hajtott, majd egy hídpillérnek ütközött és lángba borult. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 56-an utaztak. 18-an meghaltak és sokan megsérültek – a veronai halálbusz tragédiája az elmúlt évek egyik legszörnyűbb balesete.

A veronai halálbusz balesete egyike az utóbbi évek legszörnyűbb tragédiájának, a sofőr szeretné bebizonyítani ártatlanságát. Fotó: AFP

Hat évre ítélték a sofőrt

A bírósági ítélet szerint a veronai buszbaleset idején a volán mögött a békéscsabai V. János ült, aki elaludt vezetés közben, s ez okozta a tragédiát. Első fokon kiszabott 12 éves ítéletét a felére mérsékelték, vagyis a sofőrnek hat évet kell a börtönben töltenie, ez jelenleg is tart, végül nem Itáliában, hanem itthon került rács mögé. Amennyiben a magatartásával nem lesz probléma, akkor négy év után, jövőre szabadulhat.

Veronai halálbusz: V. János tagadta bűnösségét

A csabai sofőr a tárgyalások során végig tagadta bűnösségét, azt állította, hogy a balesetben elhunyt váltótársa ült a volán mögött, nem ő vezette a buszt a tragédia idején. Most a Borsonline arról számolt be, hogy újra reménykedni kezdett, s egy tanácsadója megkeresett egy olasz ügyvédet, mérlegeljék, van-e lehetőség arra, hogy felülvizsgálati kérelmet adjanak be a Velencei Fellebbviteli Bírósághoz.

Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről

– magyarázta a jogász a Borsnak.

A túlélőknek pszichológus segített a történtek feldolgozásában

A szörnyű balesettől a jogerős ítéletig