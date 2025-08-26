1 órája
A veronai halálbusz csabai sofőrje nem adja fel: ártatlanságát akarja bizonyítani
A békéscsabai V. János jelenleg börtönbüntetését tölti a 2017-ben történt, 18 halálos áldozattal járó tragédia miatt. A jogerős ítélet szerint ő vezette a veronai halálbuszt, friss hírek szerint viszont még most sem adta fel, hogy bebizonyítsa ártatlanságát.
2017. január 20-án a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai és tanárai éppen hazafelé tartottak az olaszországi sítúráról, amikor a veronai autópályán a jármű a szalagkorlátnak hajtott, majd egy hídpillérnek ütközött és lángba borult. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 56-an utaztak. 18-an meghaltak és sokan megsérültek – a veronai halálbusz tragédiája az elmúlt évek egyik legszörnyűbb balesete.
Hat évre ítélték a sofőrt
A bírósági ítélet szerint a veronai buszbaleset idején a volán mögött a békéscsabai V. János ült, aki elaludt vezetés közben, s ez okozta a tragédiát. Első fokon kiszabott 12 éves ítéletét a felére mérsékelték, vagyis a sofőrnek hat évet kell a börtönben töltenie, ez jelenleg is tart, végül nem Itáliában, hanem itthon került rács mögé. Amennyiben a magatartásával nem lesz probléma, akkor négy év után, jövőre szabadulhat.
Veronai halálbusz: V. János tagadta bűnösségét
A csabai sofőr a tárgyalások során végig tagadta bűnösségét, azt állította, hogy a balesetben elhunyt váltótársa ült a volán mögött, nem ő vezette a buszt a tragédia idején. Most a Borsonline arról számolt be, hogy újra reménykedni kezdett, s egy tanácsadója megkeresett egy olasz ügyvédet, mérlegeljék, van-e lehetőség arra, hogy felülvizsgálati kérelmet adjanak be a Velencei Fellebbviteli Bírósághoz.
Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről
– magyarázta a jogász a Borsnak.
A túlélőknek pszichológus segített a történtek feldolgozásában
A szörnyű balesettől a jogerős ítéletig
- 2017. január 20-án éjfél körül következik be a baleset.
- 2018. május: vádat emel az olasz ügyészség.
- 2018 október: elkezdődik a per, hatan ülnek a vádlottak padján, közük az sztráda kezelője.
- 2020 augusztusa: első fokon 12 évre ítélik V. Jánost, a sofőrt.
- 2021. október: 6 évre csökkentik V. János büntetését.
Fény derült a titokzatos jóakarókra, akik támogatták Ónodi Heni gyógykezelését