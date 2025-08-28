Veronai halálbusz: az áldozatok hozzátartozói szerint a csabai sofőr a saját bőrét próbálja menteni

Ahogy azzal többször is foglalkoztunk portálunkon, 2017. január 20-án a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjai és tanárai éppen hazafelé tartottak az olaszországi sítúráról, amikor a veronai autópályán a jármű a szalagkorlátnak hajtott, majd egy hídpillérnek ütközött és lángba borult. A buszon a két sofőrrel együtt összesen 56-an utaztak. 18-an meghaltak és sokan megsérültek – a veronai buszbaleset az elmúlt évek egyik legszörnyűbb tragédiája.

A veronai buszbalesetnek 18 halálos áldozata volt. Fotó: Polizia di Stato / Forrás: MW-archívum

Jöhet a perújrafelvétel?

A 2017-es veronai buszbaleset miatt elítélt buszsofőr, V. János tanácsadója megbízott egy olasz ügyvédet, Massimiliano Scaringellát, aki úgy látja, perújrafelvételről is szó lehet a tragédia ügyében. Emellett felvetődött, hogy jó magaviselettel korábban szabadulhat a rácsok mögül V. János. Az Origo megkereste Szendrei Endrét.

Évekig képviselte a veronai buszbaleset áldozatait

A tragikus veronai buszbalesetben érintett halálos áldozatokat évekig képviselő Szendrei Endre, aki maga is az egyik rokonát vesztette el 8 évvel ezelőtt, azt mondja, elképzelni sem tudja, milyen új technikáról lehet szó, és szeretne találkozni az ügyvéddel.

Massimiliano Scaringella arra vállalkozott, hogy elolvassa azokat dokumentumokat, amelyeket megkapott és átgondolja, lehet-e új eljárást indítani az elítélt, felelősségét soha el nem ismerő, és bocsánatot sem kérő buszsofőrrel szemben. Elmondta, alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kapott, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem V. János vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről.

Több sebből vérzik az új bejelentés

Egy olyan dolgot feszeget, ami számomra több sebből vérzik. Arról beszél, hogy lehet, hogy perújrafelvételt akar kérni az olasz bíróságon. A friss információk eléggé ködösek abból a szempontból, hogy mi az ez új technika, ami akkor, amikor a vizsgálódás történt, még nem létezett, illetve szó van benne annak a szakértői véleménynek az elbírálásáról is, amely arról szól, hogy nem is V. János vezette az autóbuszt, hozzátéve, hogy ennek ismeretében az ügyvéd nincs meggyőződve arról, hogy V. János vezette az autóbuszt

– reagált a fejleményekre Szendrei Endre az Origó megkeresésére.