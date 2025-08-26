augusztus 26., kedd

Kábítószer

1 órája

Több volt nála, mint egy szimpla üvegpipa – lebukott az éjjeli ellenőrzésen

Címkék#bódult állapot#üvegpipa#kábítószer#eljárás

Kedden is akadt dolguk a rendőröknek.

Beol.hu
Több volt nála, mint egy szimpla üvegpipa – lebukott az éjjeli ellenőrzésen

A Szarvasi Rendőrkapitányság rendőrei kedden 2 óra 15 perc körül egy személygépkocsit és annak vezetőjét egy fiatal nőt ellenőriztek a 44-es számú főút Szarvas és Békésszentandrás közötti szakaszán. Az igazoltatás során a kocsi műszerfalán egy üvegpipát találtak, a nő táskájából pedig egy zacskóból növényi törmelék került elő. Mivel a gyorsteszt is kimutatta, hogy a nő kábítószert fogyaszthatott, a rendőrök kábítószer birtoklása vétség és járművezetés bódult állapotban vétség gyanúja miatt is eljárást indítottak ellene.

 

 

