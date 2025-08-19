augusztus 19., kedd

Baleset

23 perce

Durva csattanás: ketten is megsérültek

Ezért rohantak a tűzoltók.

Beol.hu

Két személyautó ütközött hétfőn este Nagybánhegyesen, a Kossuth utca és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők az orosházi kórházba szállították további vizsgálatokra. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A beavatkozás idején félpályás útlezárás volt érvényben. 

Két személyautó ütközött Nagybánhegyesen Forrás: Katasztrófavédelem

 

