Durva csattanás: ketten is megsérültek

Két személyautó ütközött hétfőn este Nagybánhegyesen, a Kossuth utca és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők az orosházi kórházba szállították további vizsgálatokra. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A beavatkozás idején félpályás útlezárás volt érvényben.

Két személyautó ütközött Nagybánhegyesen Forrás: Katasztrófavédelem