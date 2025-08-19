Baleset
1 órája
Durva csattanás: ketten is megsérültek
Ezért rohantak a tűzoltók.
Két személyautó ütközött hétfőn este Nagybánhegyesen, a Kossuth utca és az Erzsébet királyné utca kereszteződésében. A balesetben ketten megsérültek, őket a mentők az orosházi kórházba szállították további vizsgálatokra. A mezőkovácsházi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A beavatkozás idején félpályás útlezárás volt érvényben.
3 órája
Friss hírek a bezárt bankfiókról: ezért kértek azonnal rendőri segítséget
