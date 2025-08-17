augusztus 17., vasárnap

Erre is készült

38 perce

Különleges lánykéréssel zárta a tűzoltó az Ironman-versenyt – videóval

A Békés vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő számára nem csak úszásról, kerékpározásról és futásról szólt a nagyatádi Ironman-verseny. Makhajda Bence tűzoltó őrmester előtt más cél is lebegett, méghozzá egy különleges lánykérés.

Beol.hu

Makhajda Bence, a Békés vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő számára az idei Ironman-verseny nem csupán a csaknem 4 kilométer úszásról, a 180 kilométer kerékpározásról és a 42 kilométer futásról szólt. Hónapok óta készült erre a pillanatra. Korábban tűzoltóként, 24/48-as beosztásban kellett megoldania az edzéseit, idén viszont immár szóvivőként, nyolcórás munkarendhez alkalmazkodva állította össze a felkészülését.

Különleges meglepetést tartogatott a tűzoltó
Különleges lánykéréssel ért véget Bence és kedvese, Lia számára az Ironman-verseny. Fotó: BM OKF Facebook-oldala

Rengeteg korán kelés, kihagyott program, újratervezett edzésterv – de egy dolog sosem változott. A családja és szerelme minden lépésénél mellette állt – írták a katasztrófavédelem Facebook-oldalán a különleges lánykéréssel kapcsolatban.

Különleges lánykéréssel zárta a tűzoltó az Ironman-versenyt

A cél az volt, hogy már első alkalommal teljesítse a teljes távot, de Bence fejében régóta ott motoszkált egy másik cél is. Egy, amihez nemcsak fizikai erő, hanem szív és bátorság is kell. Amikor a tűzoltó őrmester áthaladt a célvonalon, testét elöntötte a fáradtság és az öröm – de nem állt meg. Odalépett a szerelméhez és feltette a kérdést, hogy lesz-e a felesége. A válasz nem váratott magára. Lia a boldogságtól meghatódva természetesen igennel felelt.

Bence és Lia öt éve alkotnak egy párt

Bence és kedvese, Tóth Lia több mint 5 éve alkotnak egy párt. Egy színházban ismerkedtek meg, de nem a nézőtéren, hanem ugyanabban a színdarabban játszottak. Azóta számos közös kalandot éltek át együtt, és most új fejezet kezdődik az életükben.

 

 

