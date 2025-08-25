augusztus 25., hétfő

Tűzeset

24 perce

Lángtenger borította el a tetőt, a mentőket is ki kellett hívni – helyszíni fotók

Címkék#Lőkösháza#lángtenger#Bem utcában#épület#tűz

Tűz keletkezett vasárnap délután a Bem utcában.

Beol.hu

Tűz keletkezett vasárnap délután Lőkösházán, a Bem utcában, egy lakóház tetőszerkezetében. 

Tűz keletkezett vasárnap délután Lőkösházán. Fotó: BM OFK

Mintegy nyolcvan négyzetméteren égett a tető, a gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, majd átvizsgálták és áramtalanították az épületet. A mentőszolgálat egy főt füstmérgezés gyanújával kórházba szállított.

Tűzeset Lőkösházán

Fotók: BM OKF

 

 

