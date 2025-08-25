Tűzeset
Lángtenger borította el a tetőt, a mentőket is ki kellett hívni – helyszíni fotók
Tűz keletkezett vasárnap délután a Bem utcában.
Tűz keletkezett vasárnap délután Lőkösházán, a Bem utcában, egy lakóház tetőszerkezetében.
Mintegy nyolcvan négyzetméteren égett a tető, a gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, majd átvizsgálták és áramtalanították az épületet. A mentőszolgálat egy főt füstmérgezés gyanújával kórházba szállított.
Tűzeset LőkösházánFotók: BM OKF
