Lángtenger borította el a tetőt, a mentőket is ki kellett hívni – helyszíni fotók

Tűz keletkezett vasárnap délután Lőkösházán, a Bem utcában, egy lakóház tetőszerkezetében.

Tűz keletkezett vasárnap délután Lőkösházán. Fotó: BM OFK

Mintegy nyolcvan négyzetméteren égett a tető, a gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat, majd átvizsgálták és áramtalanították az épületet. A mentőszolgálat egy főt füstmérgezés gyanújával kórházba szállított.