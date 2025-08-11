Tűzeset Jaminában: a családi házra is átterjedtek a lángok - videóval

Kigyulladt egy családi ház melléképülete Békéscsabán hétfőn, a déli órákban – írtuk meg korábban. Szűcs Csaba tűzoltó alezredes kérdésünkre elmondta, a békéscsabai tűzoltók vonultak ki a tűzesethez, ahol az elsődleges információk szerint személyi sérülés nem történt.

13.00: A Veres Péter utca mind a két végén le van zárva, a tűzoltók nagy erőkkel dolgoznak a lángok megfékezésén, de a tűz így is átterjedt a melléképületről a főépületre. Helyszínen tartózkodó kollégánk szerint leégett a tetőszerkezet, és két nagy pukkanás is hallatszott: feltételezhető, hogy gázpalack robbant fel. A környéken élők elmondása szerint gyermekes család él a házban, amit a közelmúltban újítottak fel.

13.05: Ezekben a pillanatokban beomlott a tetőgerenda. A közelben élők úgy tudják, hogy a háziak dolgoztak, egy ismerősük hívta őket, hogy baj van, és riasztotta a tűzoltókat. Megérkeztek az MVM munkatársai is a helyszínre.