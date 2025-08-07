Pirosra festették a lángok az éjszakai égboltot Gyulán

Tűz ütött ki Gyulán, a Belső törökzug külterületén, egy tárolásra használt épületben szerdán este. A lemeztetős, vegyes falazatú ingatlan teljes terjedelmében égett, a tűz következtében az ott tárolt berendezési és használati tárgyak megsemmisültek. A helyszínre riasztották a gyulai és békéscsabai hivatásos tűzoltókat valamint a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatot. Az egységek két vízsugárral a tüzet körülhatárolták, majd eloltották. Az eset során személyi sérülés nem történt.

Egy tárolásra használt épületben csaptak fel a lángok Gyulán. Olvasói felvétel