Futótűzként terjednek a lángok a bozótosban: három város tűzoltói oltanak

Kigyulladt a tarló és a bozótos Kétsoprony külterületén, a 44108-as út közelében.

Kigyulladt a tarló és a bozótos. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Több hektárt érintenek a lángok, amelyeket a békéscsabai, a mezőberényi és a szarvasi hivatásos tűzoltók oltanak. A beavatkozást a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Frissítés: Eloltották a lángokat, az utómunkálatokat végzik a tűzoltók.