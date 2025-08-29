augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

34°
+36
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tűzeset

3 órája

Futótűzként terjednek a lángok a bozótosban: három város tűzoltói oltanak

Címkék#tarló#hektár#külterület#Kétsoprony#láng

Több hektárra terjednek ki a lángok.

Beol.hu

Kigyulladt a tarló és a bozótos Kétsoprony külterületén, a 44108-as út közelében. 

Firefighters,Moves,Against,A,Brush,Fire,With,Small,Hose,Line.
Kigyulladt a tarló és a bozótos. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Több hektárt érintenek a lángok, amelyeket a békéscsabai, a mezőberényi és a szarvasi hivatásos tűzoltók oltanak. A beavatkozást a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.

Frissítés: Eloltották a lángokat, az utómunkálatokat végzik a tűzoltók.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu