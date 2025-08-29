Tűzeset
3 órája
Futótűzként terjednek a lángok a bozótosban: három város tűzoltói oltanak
Több hektárra terjednek ki a lángok.
Kigyulladt a tarló és a bozótos Kétsoprony külterületén, a 44108-as út közelében.
Több hektárt érintenek a lángok, amelyeket a békéscsabai, a mezőberényi és a szarvasi hivatásos tűzoltók oltanak. A beavatkozást a Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja.
Frissítés: Eloltották a lángokat, az utómunkálatokat végzik a tűzoltók.
