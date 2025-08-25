augusztus 25., hétfő

Oltás

2 órája

Hajnali tűzhöz riasztották a tűzoltókat: egy autó is lángolt

Címkék#tűz#Riasztás#vízsugár#szerszám#autó

Tűzoltóautók zaja törte a csendet.

Beol.hu

Kigyulladt egy melléképület Kötegyánban, a Közép utcában hétfőn hajnalban. A benne tárolt autóval és kerti szerszámokkal együtt teljes terjedelmében égett a mintegy negyvenöt négyzetméteres ingatlan. A gyulai hivatásos és a kötegyáni önkéntes tűzoltók két vízsugárral eloltották a tüzet, és hozzáláttak az utómunkálatokhoz.

 

