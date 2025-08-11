augusztus 11., hétfő

Tarlótűz

28 perce

Az orosházi tűzoltók is küzdöttek a hatalmas lángokkal

Nagy terület vált a lángok martalékává Hódmezővásárhely közelében. A hatalmas tűzhöz az orosházi tűzoltókat is riasztották.

Gál Csaba

– Több hektáron égett a tarló Hódmezővásárhely külterületén. A tűzben leégett egy használaton kívüli hodály is – tájékoztatta a katasztrófavédelem a delmagyar.hu-t. A Batida mellett, a 4414-es út közelében égő vegetáció tüzéhez a hódmezővásárhelyi, a szegedi, a makói, a szentesi és a kiskunfélegyházi hivatásos, valamint mindszenti önkéntesek mellett az orosházi tűzoltókat is riasztották. A folyamatosan terjedő lángokat több oldalról vízsugarakkal, kéziszerszámokkal oltották, a területet több munkagép tárcsázta körbe.

Nagy terület vált a tűz martalékává Hódmezővásárhely közelében.
A tűz több mint 90 hektáron pusztított. Illusztráció: MW Archívum

A tűz több mint 90 hektáron pusztított

Mint írják, a beavatkozást a Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A drónos magassági mérés szerint 93 hektáron égett a gyep, és a tarló. Megsemmisült egy használaton kívüli hodály teteje, és a tűz elért egy körülbelül ötven köbméteres trágyakupacot is, amely izzott, füstölt. A terület tulajdonosa egy homlokrakodót küldött oda, amellyel szétbontották a rakatot.

A tűzről és az oltástról készült fényképeket a delmagyar.hu-n láthatjuk.

Az orosházi tűzoltók legutóbb egy lángba borult társasház tetejéről mentettek meg egy, az életéért küzdő férfit.

 

