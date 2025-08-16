Lángtenger a 44-es mellett: egy műhely égett

Egy műhely gyulladt ki Szarvas külterületén, a 44-es főút mellett, az Ezüst szőlő dűlő közelében szombat délután. Az épület egyik része a benne lévő berendezésekkel együtt teljesen lángba borult, de a szarvasi hivatásos tűzoltók gyorsan közbeléptek: megfékezték a tűz terjedését, majd eloltották a lángokat.