3 órája
Szomorú képeken a hajnali tűz: porrá égett a jobb sorsra érdemes autó
Tűzoltóautók zaja törte meg a csendet.
Tűz ütött ki hétfőn hajnalban Kötegyánon, a Közép utcában. Teljes terjedelemben égett egy negyven négyzetméteres melléképület a benne tárolt személyautóval és kerti szerszámokkal. A gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.
Kötegyánba rohantak a tűzoltókFotók: Katasztrófavédelem
Ezt ne hagyja ki!Perújrafelvétel jön?
4 órája
A veronai halálbusz csabai sofőrje nem adja fel: ártatlanságát akarja bizonyítani
