Szomorú képeken a hajnali tűz: porrá égett a jobb sorsra érdemes autó

Tűz ütött ki hétfőn hajnalban Kötegyánon, a Közép utcában. Teljes terjedelemben égett egy negyven négyzetméteres melléképület a benne tárolt személyautóval és kerti szerszámokkal. A gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.