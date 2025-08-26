augusztus 26., kedd

Szomorú képeken a hajnali tűz: porrá égett a jobb sorsra érdemes autó

Tűzoltóautók zaja törte meg a csendet.

Beol.hu
Szomorú képeken a hajnali tűz: porrá égett a jobb sorsra érdemes autó

Tűz ütött ki hétfőn hajnalban Kötegyánon, a Közép utcában. Teljes terjedelemben égett egy negyven négyzetméteres melléképület a benne tárolt személyautóval és kerti szerszámokkal. A gyulai hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat. A tűzeset során személyi sérülés nem történt.

Kötegyánba rohantak a tűzoltók

Fotók: Katasztrófavédelem

 

 

 

