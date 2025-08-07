Riasztás
1 órája
Lángok az éjszakában: hatalmas tűz pusztított a városban
Tűzoltóautók zaja törte meg az éjszaka csendjét.
Szerda éjszaka mintegy száz négyzetméter alapterületű épület teljes terjedelmében égett Gyulán, a Budapest körúton. A város hivatásos tűzoltói két vízsugárral fojtották el a lángokat. A Békés vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is a helyszínen dolgoztak.
16 órája
Megszállták a rendőrök az utakat, ezekre a sofőrökre utaznak – galériával, videóval
