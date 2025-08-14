Sokkoló tragédia a bevásárlóközpontban: helyszíni képek, videó

A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, több szemtanúja volt a borzasztó tettnek. Bár egy arra járó megpróbálta megmenteni az életét, ez sajnos már nem sikerült: a férfi elhunyt. A rendőrök órákon át helyszíneltek a Center parkolóháza mellett, a Jókai utcai buszmegállót le is kellett zárni erre az időre. A tragédia kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség a történteket.

Tragédia a bevásárlóközpont parkolóházánál. A helyszínelés idejére lezárták a területet. Fotó: Bencsik Ádám

Rendőrök állították meg a fiatalt, nem volt tragédia

A bevásárlóközpontban nem ez volt az első ilyen eset, de évekkel ezelőtt sikerült a tragédiát megakadályozni. 2023 szeptemberében a parkolóház egyik emeletéről akarta a mélybe vetni magát egy fiatal fiú, őt akkor sikerült megmenteni.