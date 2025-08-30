augusztus 30., szombat

Rózsa névnap

24°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hajszálon múlt a baj

1 órája

Majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél

Címkék#Csaba Center#emelet#krízishelyzet#szerencse

Nagyon kevésen múlt a férfi élete, ezúttal szerencsére sikerült elkerülni az újabb tragédiát.

Beol.hu

Még sokakban élénken él a két héttel ezelőtti tragédia, amikor is a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, akkor több szemtanúja volt a borzasztó tettnek.

Pár hete mentők és rendőrök érkeztek a plázához. Fotó: Beol.hu

Szombat délután a történelem majdnem ismételte önmagát: információink szerint ugyanis ezúttal egy ötven év körüli férfi akart véget vetni az életének. A férfi a pláza harmadik emeletének korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, ám a férfi a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát.

Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu