1 órája
Majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél
Nagyon kevésen múlt a férfi élete, ezúttal szerencsére sikerült elkerülni az újabb tragédiát.
Még sokakban élénken él a két héttel ezelőtti tragédia, amikor is a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, akkor több szemtanúja volt a borzasztó tettnek.
Szombat délután a történelem majdnem ismételte önmagát: információink szerint ugyanis ezúttal egy ötven év körüli férfi akart véget vetni az életének. A férfi a pláza harmadik emeletének korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, ám a férfi a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát.
Van segítség! Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 telefonszámot, akár mobiltelefonról is!
