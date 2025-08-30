Majdnem újra megtörtént a tragédia a Csaba Centernél

Még sokakban élénken él a két héttel ezelőtti tragédia, amikor is a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, akkor több szemtanúja volt a borzasztó tettnek.

Pár hete mentők és rendőrök érkeztek a plázához. Fotó: Beol.hu

Szombat délután a történelem majdnem ismételte önmagát: információink szerint ugyanis ezúttal egy ötven év körüli férfi akart véget vetni az életének. A férfi a pláza harmadik emeletének korlátjáról azzal fenyegetőzött, hogy a mélybe ugrik. A helyszínre azonnal kiértek a rendőrök, a mentők és a tűzoltók is, ám a férfi a közeli ismerőse hatására végül meggondolta magát.