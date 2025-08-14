augusztus 14., csütörtök

Borzasztó!

1 órája

Sokkoló tragédia a bevásárlóközpontban: helyszíni képek, videó

Címkék#tragédia#öngyilkos#rendőrség#Csaba Center

Szörnyű tragédia történt csütörtökön a Csaba Center parkolóházánál: egy idős férfi eldobta az életét. Pár éve egy hasonló elkeseredett lépést sikerült itt megállítani.

Beol.hu

A Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette mélybe magát egy 69 éves férfi, több szemtanúja volt a borzasztó tettnek. Bár egy arra járó megpróbálta megmenteni az életét, ez sajnos már nem sikerült: a férfi elhunyt. A rendőrök órákon át helyszíneltek a Center parkolóháza mellett, a Jókai utcai buszmegállót le is kellett zárni erre az időre. A tragédia kapcsán idegenkezűség gyanúja nem merült fel, közigazgatási eljárásban vizsgálja a rendőrség a történteket. 

Tragédia a Csaba Centerben: a mélybe vetette magát egy férfi.
Tragédia a bevásárlóközpont parkolóházánál. A helyszínelés idejére lezárták a területet. Fotó: Bencsik Ádám

Rendőrök állították meg a fiatalt, nem volt tragédia

A bevásárlóközpontban nem ez volt az első ilyen eset, de évekkel ezelőtt sikerült a tragédiát megakadályozni. 2023 szeptemberében a parkolóház egyik emeletéről akarta a mélybe vetni magát egy fiatal fiú, őt akkor sikerült megmenteni.

Mindig van segítség!
Ha úgy érzi, hogy azonnali segítségre van szüksége Önnek, szerettének, barátjának, ismerősének, vagy munkatársának, a nap 24 órájában lehetősége van támogatást kérni. Éjjel-nappal ingyenesen és anonim módon hívható telefonszám: 116-123!

Szörnyű tragédia a Csaba Center parkolóházánál

Fotók: Bencsik Ádám

 


 

 

