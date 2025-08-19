augusztus 19., kedd

Újabb helyre terveznek traffiboxokat, forgalmas úton vetnének véget a száguldozásnak

Újabb helyre kerülhet ki a gyorshajtók réme. Jelenleg négy traffibox található Békés vármegyében, hamarosan azonban jöhet az ötödik is. A rendőrségnél számos kérdésre válaszoltak a dobozokkal és a bele kerülő traffipaxokkal kapcsolatban, hogy mit és hogyan tudnak mérni, a tapasztalatokról is beszámoltak.

Licska Balázs

Mivel az egyik vezető ok a sebességhatár túllépése, egyre több település törekszik a közlekedés biztonságát erősíteni. A projekt évekkel ezelőtt indult, és a rendőrség tudatosan kereste az önkormányzatok együttműködését. A leghatékonyabbnak a traffiboxok kihelyezését ítélték – írták a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán.

A traffiboxok önmagukban dobozok, nem mérik a sebességet
Újabb traffiboxot helyezhetnek ki Békéscsabán, ez lehet a békési vármegyeszékhelyen majd a negyedik. Fotó: MW

Kiemelték: a traffiboxok nem sebességmérő műszerek, hanem olyan platformok, dobozok, amelyekben el lehet helyezni a lézeres eszközöket, a traffipaxokat. A traffiboxok előnye, hogy a puszta látványuk is normakövetésre készteti a sofőröket, akkor is, ha nincs benne rögzítőeszköz. 

Traffipaxot kell beletenni, az viszont órákon át képes működni

A bele telepített traffipax emberi felügyelet és beavatkozás nélkül, órákon át képes adatokat rögzíteni, 5 és 320 kilométer/óra közötti sebességet mérni, legyen szó közeledő vagy távolodó járművekről, és akár 13 ezer jogsértő pillanat tárolására is alkalmas – fogalmaztak.

A sebességhatár túllépése, a gyorshajtás az egyik fő baleseti ok

A rendőrségi adatok szerint továbbra is az egyik vezető baleseti ok az, hogy a sofőrök túllépik a megengedett sebességet. Amíg Békés vármegyében az év első felében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 18 százaléka, addig országos szinten 26 százaléka volt visszavezethető a gyorshajtásra.

Kedvező a tapasztalat, lassításra késztetik a dobozok a sofőröket

A traffiboxok forgathatóak, így képesek mindkét irányú forgalmat felügyelni – ismertették a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, ahol beszámoltak a tapasztalatokról is. Akkor is  lassításra késztetik a közlekedőket a dobozok, ha nem tartalmaznak működő traffipaxot, így pedig az adott szakaszon biztonságosabbá válik a közlekedés.

Egyeztetnek, ugyanis az önkormányzatok telepítik a traffiboxokat

Elmondták, hogy a traffiboxokat az önkormányzatok telepítik, a rendőrök pedig működtetik azokat. A mérési helyek kijelölése előtt egyeztetnek, figyelembe veszik a helyiek jelzéseit is. Hangsúlyozták: a rendőrség és az önkormányzatok között folyamatos a kapcsolat, így, ha újabb traffiboxokra mutatkozik igény vagy nyílik lehetőség, akkor a rendőrség partner annak hatékony elhelyezésében.

Három traffibox működik most Békéscsabán, egy pedig Gyulán

Jelenleg négy traffibox működik Békés vármegyében: három Békéscsabán, egy pedig Gyulán. Békéscsabán előbb, 2023-ban a Lencsési úton és a Kolozsvári utcában, majd 2025-ben a Dobozi úton; Gyulán, a Temesvári úton pedig 2024 elején helyeztek ki ilyen dobozokat. 

Két újabb helyszínben gondolkodnak a vármegyeszékhelyen

Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere korábban beszélt arról, hogy a Versenyképes Járások Program forrásából tervezik, hogy újabb traffiboxot telepítenek, a helyszín azonban egyelőre nem dőlt el, két verzióban gondolkodnak, 

  • a Berényi út,
  • a Szarvasi út

került szóba. A minap pedig kiderült, hogy a város a Versenyképes Járások Program révén több mint 300 millió forintos támogatást kap, és Nagy Ferenc alpolgármester be is számolt abból, hogy a forrásból költenek többek között újabb traffibox kihelyezésére is.

 

