Újabb helyre terveznek traffiboxokat, forgalmas úton vetnének véget a száguldozásnak

Mivel az egyik vezető ok a sebességhatár túllépése, egyre több település törekszik a közlekedés biztonságát erősíteni. A projekt évekkel ezelőtt indult, és a rendőrség tudatosan kereste az önkormányzatok együttműködését. A leghatékonyabbnak a traffiboxok kihelyezését ítélték – írták a rendészeti államtitkárság Facebook-oldalán.

Újabb traffiboxot helyezhetnek ki Békéscsabán, ez lehet a békési vármegyeszékhelyen majd a negyedik. Fotó: MW

A traffiboxok önmagukban dobozok, nem mérik a sebességet

Kiemelték: a traffiboxok nem sebességmérő műszerek, hanem olyan platformok, dobozok, amelyekben el lehet helyezni a lézeres eszközöket, a traffipaxokat. A traffiboxok előnye, hogy a puszta látványuk is normakövetésre készteti a sofőröket, akkor is, ha nincs benne rögzítőeszköz.

Traffipaxot kell beletenni, az viszont órákon át képes működni

A bele telepített traffipax emberi felügyelet és beavatkozás nélkül, órákon át képes adatokat rögzíteni, 5 és 320 kilométer/óra közötti sebességet mérni, legyen szó közeledő vagy távolodó járművekről, és akár 13 ezer jogsértő pillanat tárolására is alkalmas – fogalmaztak.

A sebességhatár túllépése, a gyorshajtás az egyik fő baleseti ok

A rendőrségi adatok szerint továbbra is az egyik vezető baleseti ok az, hogy a sofőrök túllépik a megengedett sebességet. Amíg Békés vármegyében az év első felében a személyi sérüléssel járó közúti közlekedési balesetek 18 százaléka, addig országos szinten 26 százaléka volt visszavezethető a gyorshajtásra.

Kedvező a tapasztalat, lassításra késztetik a dobozok a sofőröket

A traffiboxok forgathatóak, így képesek mindkét irányú forgalmat felügyelni – ismertették a Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, ahol beszámoltak a tapasztalatokról is. Akkor is lassításra késztetik a közlekedőket a dobozok, ha nem tartalmaznak működő traffipaxot, így pedig az adott szakaszon biztonságosabbá válik a közlekedés.

Egyeztetnek, ugyanis az önkormányzatok telepítik a traffiboxokat

Elmondták, hogy a traffiboxokat az önkormányzatok telepítik, a rendőrök pedig működtetik azokat. A mérési helyek kijelölése előtt egyeztetnek, figyelembe veszik a helyiek jelzéseit is. Hangsúlyozták: a rendőrség és az önkormányzatok között folyamatos a kapcsolat, így, ha újabb traffiboxokra mutatkozik igény vagy nyílik lehetőség, akkor a rendőrség partner annak hatékony elhelyezésében.