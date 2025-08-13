Borzasztó!
Egy tízéves kisfiú életéért küzdöttek az utcán
Mentőkelikoptert riasztottak az összeesett kisfiúhoz, de egy autósoktató is segített az életmentésben.
Borzasztó jeleneteknek lehetett szemtanúja, aki arra járt: mentőhelikoptert kellett kihívni kedden délután egy tízéves debreceni kisfiúhoz, aki Veszprémben esett össze az utcán – számolt be róla a Delta hírek nyomán a Haon.hu. A fiú jó eséllyel görcsrohamot, egy autósoktató is azonnal megállt, hogy segítsen. A gyermeket végül stabil állapotban szállították kórházba.
Gyulán egy gyorsétteremben lett rosszul egy fiatal
Pár napja számoltunk be róla, hogy Gyulán egy gyorsétteremben lett rosszul egy fiatal. A mentőknél elmondták, belgyógyászati jellegű probléma volt, ezt a fiatalt is kórházba vitték.
