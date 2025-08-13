augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

34°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Borzasztó!

30 perce

Egy tízéves kisfiú életéért küzdöttek az utcán

Címkék#mentőhelikopter#élet#kisfiú#Veszprém#probléma#Gyula

Mentőkelikoptert riasztottak az összeesett kisfiúhoz, de egy autósoktató is segített az életmentésben.

Pocsaji Richárd

Borzasztó jeleneteknek lehetett szemtanúja, aki arra járt: mentőhelikoptert kellett kihívni kedden délután egy tízéves debreceni kisfiúhoz, aki Veszprémben esett össze az utcán – számolt be róla a Delta hírek nyomán a Haon.hu. A fiú jó eséllyel görcsrohamot, egy autósoktató is azonnal megállt, hogy segítsen. A gyermeket végül stabil állapotban szállították kórházba.

mentőhelikopter
Mentőhelikoptert is riasztottak. Fotó: Illusztráció: MW-archívum

Gyulán egy gyorsétteremben lett rosszul egy fiatal

Pár napja számoltunk be róla, hogy Gyulán egy gyorsétteremben lett rosszul egy fiatal. A mentőknél elmondták, belgyógyászati jellegű probléma volt, ezt a fiatalt is kórházba vitték.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu