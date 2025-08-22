2 órája
Nézze meg, milyen tolvajokat buktattak le a térfigyelő kamerák
Újabb nagyszabású beruházás indul hamarosan a békési vármegyeszékhelyen. Összességében 13 helyszínt érint, és ezek szinte mindegyikére kerül ki térfigyelő kamera. De ezen felül is bővítenék a mindent szemügyre vevő rendszert, ugyancsak Békéscsaba-szerte. A Beol.hu megnézte, hogy most hol vannak térfigyelő kamerák, hol lehetnek a jövőben, és hogy azok segítségével milyen bűnözőket kerítettek kézre az elmúlt időszakban a rendőrök.
Jelenleg kereken 80 térfigyelő kamera található a városban. Békéscsaba honlapján közzé is tették, hogy azok pontosan hol vannak és milyen területeket pásztáznak megállás nélkül. A hálózat sűrűnek tekinthető a belvárosban, az Andrássy úton, a vasútállomáson és a buszpályaudvaron. De rögzítik a történéseket a Lencsési, a Kazinczy- és az Áchim-lakótelepen, Jaminában, Gerlán és Pósteleken is. A két legújabb eszközt az Árpád soron, az újonnan kiépített pihenőnél szerelték fel.
Tizenkét újabb helyszínre terveztek térfigyelő kamerákat
Korábban az önkormányzat 10 millió forintot szánt arra, hogy kiviteli terveket készítsenek, ezek ugyanis szükségesek az újabb térfigyelők kamerák felszerelése előtt. Ezek 12 helyszínre vonatkoztak,
- a Dobozi útra,
- a Pásztor utca 17. és 19. szám közötti részre, a városgazdálkodási kft. székhelyénél,
- a Fényesi utcára a közösségi háznál,
- a Szabó Pál térre,
- a Penza lakótelepi KRESZ-parkra,
- a Szigligeti utcai játszótérre,
- a Munkácsy térre,
- a Szerdahelyi és a Kazinczy utca kereszteződésére,
- Mezőmegyeren a Kossuth utcai sportpályára,
- a Toldi utcában a társasházaknál lévő területre,
- a Szegfű és Tompa utca kereszteződésében lévő KRESZ-parkra,
- az Orosházi úti felüljáró alatti parkolókra.
Térfigyelő kamera telepítése is szerepel a nagyszabású projektben
Közben Békéscsaba 1,6 milliárd forintot nyert a TOP Plusz keretében, 13 helyszínen várható a zöldinfrastruktúra és a közösségi terek fejlesztése. Az egyes helyszíneken például fákat és egyéb növényeket telepítenének, és van, ahol játszóteret, kondiparkot, sportpályát alakítanának ki. A nagyszabású városfejlesztési projekt keretében. A helyszínek több mint felénél szerelnének fel térfigyelő kamerát, így
- a Derkovits soron, az Élővíz-csatornánál, a Bánszki és a Vilim utca közötti szakaszon,
- a Penza lakótelepen,
- a Szabadság téren,
- a Munkácsy téren,
- a Boczkó Dániel téren,
- a Veres Péter utcai parkban,
- az Erzsébet lakóparkban,
- a Kazinczy és Tinódi utcák sarkán.
Figyelembe veszik a békéscsabaiak igényeit, a rendőrség jelzéseit
Szarvas Péter polgármester korábban elmondta, hogy több helyszínen lenne igény térfigyelő kamerák telepítésére. A helyszínekről a városi közgyűlés dönt, és több szempontot mérlegelnek, így például figyelembe veszik a forgalmat, a lehetséges gócpontokat, a lakossági, a rendőrségi és a közterület-felügyeleti jelzéseket.
Eddig van mód a térfigyelő kamerák felvételeinek megtekintésére
A térfigyelő kamerák felvételeit 30 napig kell megőrizni, ezt követően automatikusan törlődnek. A felvételeket a közterület-felügyelet kezeli, és hatóságok kérhetnek cél, ok és időtartam megjelölésével mentett felvételeket. Ilyen esetekben a felvételek a hivatal tárhelyéről a mentéssel egy időben törlődnek is. A térfigyelő kamerák élő képeibe – rögzítés nélkül – a rendőrök szintén betekinthetnek – ismertették az önkormányzatnál.
Az elmúlt hetekben főleg roller- és kerékpártolvajokat kerítettek kézre
Abban, hogy a rendőrség hatékonyan dolgozzon, kiemelt szerepet kapnak a térfigyelő kamerák – hangsúlyozták a rendőrségen. A felvételek számtalan esetben nyújtanak segítséget tolvajok azonosításában, közlekedési balesetek tisztázásában, de más bűncselekmények felderítésében is. A képsorok beszerzésében és kiértékelésében lényeges, hogy kiváló a rendőrség és a békéscsabai önkormányzat kapcsolata, így szükség esetén a közterület-felügyelet bevonásával a felvételek gyorsan a rendőrök rendelkezésére állnak. Az elmúlt hetekben főleg kerékpár- és rollertolvajokat kerítettek hamar kézre a térfigyelő kameráknak köszönhetően.
Kellett neki egy telefon, cserébe adott egy lopott kerékpárt
- Az egyik ilyen eset július 9-én történt. Békéscsabán, a Gyulai úton, a kórház közeléből elloptak egy női kerékpárt. Miután a tulajdonos bejelentést tett, a nyomozók a közeli térfigyelő kamerák segítségével azonosítani tudták a tolvajt, akit már látásból is jól ismertek. Mikor kérdőre vonták a férfit, bevallotta, hogy valóban ő vitte el a biciklit, elmondása szerint azért, mert kellett neki egy telefon, és az egyik ismerőse a kerékpárért cserébe adott neki egyet. A biciklit végül a tulajdonosa visszakaphatta. A férfi ellen lopás miatt eljárás indult.
Míg a vonatra várták, úgy gondolták, rollereznek egy kicsit
- A másik esetben rollertolvajok azonosításában, a lopás körülményeinek tisztázásában segített a térfigyelő kamera. Három fiatal múlatta az időt július 13-án éjszaka Békéscsabán, a vasútállomáson. Lekésték az utolsó vonatot, ami hazavitte volna őket. Míg a fuvarra vártak, egy padon beszélgettek, és ekkor jött az ötlet, hogy rollereznek egy kicsit. A közeli tárolóban találtak is egy ilyen kétkerekűt, ami le volt zárva. A lakatot addig taposták és feszegették, amíg az széttört. Az egyik fiú azt vallotta, hogy ő nem vett részt ebben, a barátja szedte szét a lakatot, de ekkor a rendőrök megmutatták neki a felvételt, amin tisztán látszik, hogy ő is közreműködött ebben. Ekkor mindent beismert. Neki és barátjának is lopás miatt kell felelnie.