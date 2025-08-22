Nézze meg, milyen tolvajokat buktattak le a térfigyelő kamerák

Jelenleg kereken 80 térfigyelő kamera található a városban. Békéscsaba honlapján közzé is tették, hogy azok pontosan hol vannak és milyen területeket pásztáznak megállás nélkül. A hálózat sűrűnek tekinthető a belvárosban, az Andrássy úton, a vasútállomáson és a buszpályaudvaron. De rögzítik a történéseket a Lencsési, a Kazinczy- és az Áchim-lakótelepen, Jaminában, Gerlán és Pósteleken is. A két legújabb eszközt az Árpád soron, az újonnan kiépített pihenőnél szerelték fel.

Immár összesen 80 térfigyelő kamera pásztázza Békéscsaba közterületeit. Az elmúlt időszakban roller- és biciklilopás elkövetőit is elfogták a felvételek segítségével.

Tizenkét újabb helyszínre terveztek térfigyelő kamerákat

Korábban az önkormányzat 10 millió forintot szánt arra, hogy kiviteli terveket készítsenek, ezek ugyanis szükségesek az újabb térfigyelők kamerák felszerelése előtt. Ezek 12 helyszínre vonatkoztak,

a Dobozi útra,

a Pásztor utca 17. és 19. szám közötti részre, a városgazdálkodási kft. székhelyénél,

a Fényesi utcára a közösségi háznál,

a Szabó Pál térre,

a Penza lakótelepi KRESZ-parkra,

a Szigligeti utcai játszótérre,

a Munkácsy térre,

a Szerdahelyi és a Kazinczy utca kereszteződésére,

Mezőmegyeren a Kossuth utcai sportpályára,

a Toldi utcában a társasházaknál lévő területre,

a Szegfű és Tompa utca kereszteződésében lévő KRESZ-parkra,

az Orosházi úti felüljáró alatti parkolókra.

Térfigyelő kamera telepítése is szerepel a nagyszabású projektben

Közben Békéscsaba 1,6 milliárd forintot nyert a TOP Plusz keretében, 13 helyszínen várható a zöldinfrastruktúra és a közösségi terek fejlesztése. Az egyes helyszíneken például fákat és egyéb növényeket telepítenének, és van, ahol játszóteret, kondiparkot, sportpályát alakítanának ki. A nagyszabású városfejlesztési projekt keretében. A helyszínek több mint felénél szerelnének fel térfigyelő kamerát, így

a Derkovits soron, az Élővíz-csatornánál, a Bánszki és a Vilim utca közötti szakaszon,

a Penza lakótelepen,

a Szabadság téren,

a Munkácsy téren,

a Boczkó Dániel téren,

a Veres Péter utcai parkban,

az Erzsébet lakóparkban,

a Kazinczy és Tinódi utcák sarkán.

Figyelembe veszik a békéscsabaiak igényeit, a rendőrség jelzéseit

Szarvas Péter polgármester korábban elmondta, hogy több helyszínen lenne igény térfigyelő kamerák telepítésére. A helyszínekről a városi közgyűlés dönt, és több szempontot mérlegelnek, így például figyelembe veszik a forgalmat, a lehetséges gócpontokat, a lakossági, a rendőrségi és a közterület-felügyeleti jelzéseket.