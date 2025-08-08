Baleset
1 órája
Teljes útlezárás: személyautó és mezőgazdasági gép ütközött
Baleset miatt áll a forgalom.
A 4429-es úton, Csanádapáca és Pusztaföldvár között összeütközött egy személyautó és egy mezőgazdasági gép pénteken reggel. Az orosházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentők is a helyszínre érkeztek. Az utat a baleset miatt teljes szélességében lezárták.
Ezt ne hagyja ki!Helyi kék hírek
13 órája
Most jött: csúnya baleset a 44-esen, hatalmas olajfolt az úttesten
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre