Teljes útlezárás: személyautó és mezőgazdasági gép ütközött

A 4429-es úton, Csanádapáca és Pusztaföldvár között összeütközött egy személyautó és egy mezőgazdasági gép pénteken reggel. Az orosházi tűzoltók áramtalanították a járműveket, a mentők is a helyszínre érkeztek. Az utat a baleset miatt teljes szélességében lezárták.