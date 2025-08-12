Durván visszaéltek az egyik telekommunikációs cég nevével

Az egyik telekommunikációs cég nevével éltek vissza csalók, és két Békés vármegyében élő nőt is megkárosítottak azonos módszerrel. Egyikük július 28-án kapott egy SMS-üzenetet a telefonjára, hogy az előfizetése kapcsán összegyűjtött hűségpontjai hamarosan lejárnak, és azokat mihamarabb vásárolja le valamilyen termékre.

A telekommunikációs cég nevében vertek át embereket. Fotó: Békés vármegyei rendőrség

Közel 40 ezer forintot emeltek le a számlájáról

Az üzenet egy linket is tartalmazott, melyre rákattintva a szolgáltató oldalához megtévesztésig hasonló oldalra navigálta a nőt. Itt kiválasztott egy terméket 99 forintért, majd az összeg kifizetése miatt az oldal kérte a nő bankkártya adatait. Ő meg is adta ezeket, majd augusztus 11-én ismeretlenek közel 40 ezer forintot emeltek le a számlájáról.

A telekommunikációs cég nevében a lejáró pontokra figyelmeztettek

Ugyanígy járt egy orosházi nő is. Elmondása szerint az elmúlt hónapokban többször kapott SMS-t, ami a telekommunikációs cég nevében a lejáró pontjaira figyelmeztetett. Végül augusztus 2-án ő is rákattintott a linkre, választott egyet a 99 forintért hirdetett termékek közül és a fizetéshez megadta az adatait. A kára 200 ezer forint lett.

A telekommunikációs cég saját oldalán is figyelmeztet.

Különböző csalási módszereket alkalmaznak a csalók

Deményné Tűri Zsanett, a Békés vármegyei rendőrség sajtóreferense elmondta, a szolgáltatók és a rendőrség is folyamatosan igyekszik felhívni a figyelmet a különböző csalási módszerekre. Ezért kérik, hogy figyeljék ezeket, legyenek tájékozottak és ismerőseiket, hozzátartozóikat is figyelmeztessék!